Karabük\'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış, yerini sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken 100. yıl Mahallesi'nde araçlar su altında kaldı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz, gazetecilere, akşam saatlerinde sağanak nedeniyle Karabük- Kastamonu yolu ile çevre yolunun belli bölgelerinde trafikte bazı aksamalar yaşandığını söyledi.

Bazı ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarlarının geldiğini, bazı noktalarda ağaç devrildiğini dile getiren Yavuz, "Dünden bugüne kadar meteorolojik uyarılarla hem Valiliğimizin internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından hem de diğer mecralarından vatandaşlarımızı bilgilendirmiştik. Gerek Karabük Belediyemiz gerek AFAD'ımız gerek Karayollarımız gerekse diğer tüm kurumlarımızla yağış başlar başlamaz müdahalemizi yaptık." dedi.

Yavuz, yağış nedeniyle Karabük-Kastamonu yolu güzergahında 30-45 dakika trafik akışında aksama yaşandığını aktararak, "Arkadaşlarımız gerçekten fedakarca çalıştı, hem belediyemiz hem Karayollarımız hem AFAD'ımız. Yolu da şu anda trafiğe açtık. 112 Çağrı Merkezimize ve diğer alanlardan da 40-45 civarında ihbar var. Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar, yerine giderek müdahalelerimizi yapıyoruz. Şu anda açıkçası yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor." diye konuştu.

Yavuz, su basan ev ve iş yerlerinde temizlik ile zarar tespit çalışmalarının yapıldığını, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 30-35 dakikada Karabük merkeze metrekareye yaklaşık 42 kilogram yağış düştü. Yukarı Kapullu tarafına 50 kilogramın üzerine yağış düştü. Tabii bu ani yağış düşüşü ister istemez aksaklıklara sebebiyet veriyor. Tüm kurumlarımızla müdahale ederek normale dönüyoruz. Karabük'ümüze, Karabüklü hemşerilerimize, evine, iş yerine su giren ve baskına uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Son dönemde gerek iklim değişikliğinden gerek mevsimlerin değişikliğinden kaynaklanan maalesef yarım saat, çok kısa süre içerisinde aniden bastıran sağanaklar nedeniyle metrekareye düşen yağış miktarı çok fazla. Vatandaşlarımızın bu anlamda tedbirli olmalarını hem Valiliğimiz hem de ilgili kurumlarımız tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyorum."

Öte yandan merkeze bağlı Başköy köyündeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.