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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Cumayanı köyünde yapılan aramada 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
17.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:56
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde narkotik köpekle yapılan aramada, 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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