Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde narkotik köpekle yapılan aramada, 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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