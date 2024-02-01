Karabük Üniversitesi Rektörü Adalet Bakanı ile Görüştü

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunç, Kırışık ile Karabük Üniversitesinin adalet sistemine yönelik projelerini değerlendirme ve ortak çalışma fırsatlarını değerlendirdi.

Rektör Kırışık, Adalet Bakanı Tunç'a üniversitenin akademik başarıları, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal katkıları hakkında bilgi verirken, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülebilecek projeler ve Sosyalfest çalışmalarında yaşanan gelişmeler hakkında paylaşımda bulundu.

Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi, şubat ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı konuşmada, geçen yıl yapılan çalışmaların aynı özveriyle 2024 yılında da devam edeceğini söyledi.

Önceki yıllara göre daha şanslı olduklarını belirten Sözen, "Makine parkımız daha güçlü, üretim tesislerimiz daha aktif çalışıyor. Artık satın alma, ihale etme gibi bir derdimiz yok. Kendi kendine yeten bir kurum olma hüviyetimiz olduğu gibi dışarı satış arz edebilen, hatta dışarı makine kiralayabilen bir kurum haline gelmiş bulunmaktayız." dedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Şirinevler Mahallesi'nde ziyaretlerini sürdürdü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Çetinkaya, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm önerileri sundu.

Ziyaretleri sırasında bir enstrüman kursundaki müzik dinletisine eşlik eden Çetinkaya, gençlerin sanatı keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve sanatın gücünü topluma yaymaları için çeşitli platformlar oluşturacaklarını belirtti.

Sanat atölyeleri, müzik kursları, tiyatro grupları ve sanat festivalleri gibi etkinliklerle, gençlerin sanata olan ilgisini artıracaklarını kaydeden Çetinkaya, "Kültür ve sanat, bir şehrin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimi için de hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle, Karabük'ümüzü kültür ve sanatın merkezi haline getirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'ya ziyaretlerinde, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük teşkilat kademeleri eşlik etti.

-Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine başladı.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Vergili, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve personeline ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Vergili'ye MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Özer, çalışmalarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı İsmail Özer, seçim çalışmaları kapsamında, kentte bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir alışveriş merkezini ziyaret eden Özer, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafa bol ve bereketli kazançlar dileyen Özer, esnafın daima yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.