Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı öncesi otogar ziyaretinde trafik kurallarını hatırlattı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdiği otogar ziyaretinde, yolcu ve sürücülere trafik kurallarına uymalarını tavsiye etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile otogara gelen Yavuz, yolculara emniyet kemeri takmanın önemini ve sürücülere çeşitli trafik kurallarını hatırlattı.
Bayram dolayısıyla kente gelen veya giden vatandaşlar ile otobüs kaptanlarıyla bir araya gelen Yavuz, otogar esnafına hayırlı işler diledi.
Yavuz, gazetecilere, seyahate çıkacak yolcuların bayramlarını tebrik ettiklerini belirterek, "Şoförlerimizle konuştuk. Onların da trafik kurallarına uyması, emniyet kemeri takması, yoruldukları zaman değişim yapmaları ve mola vermeleri noktasındaki temel trafik kurallarını kendileriyle paylaştık." diye konuştu.
Karabük Otogarı'nın Batı Karadeniz'deki illeri birbirine bağladığına değinen Yavuz, şunları kaydetti:
"Son 3 günde Karabük Otogarı'ndan 200'ün üzerinde otobüsümüzü yolcu ettik. 150'den fazla ilçeler arasındaki minibüslerimizi uğurladık. Yaklaşık 9 bin yolcumuz son 3 günde Karabük Otogarı'nı kullandı. Ülkemizin değişik yerlerine gittiler veya değişik yerlerinden Karabük'e geldiler. Bugün ve yarın da bunun artacağını düşünüyoruz. Bayram süresince bayramdan sonra da yine bayram dönüşünde de gerekli tedbirlerimizi aldık. Hem emniyet teşkilatımız hem jandarma teşkilatımızla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında denetimlerimizi havadan karadan devam ettireceğiz."
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