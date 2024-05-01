Karabük Valisi ve Protokol Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Karabük Valisi ve Protokol Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Karabük Valisi ve Protokol Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Kutladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Vali Yavuz, insanlığın ortak değerlerinin en yücelerinden emeği, alın terini, helal kazancı, üretimi, yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği simgeleyen bu anlamlı günü kutladığını belirtti. İşçilerin hakları için bir araya gelerek seslerini duyurdukları ve birlikte mücadele ettikleri bu günü işçilerin fedakarlıklarını ve özverilerini takdir etmek için bir fırsat olarak nitelendiren Yavuz, emeğe olan saygı ve hassasiyetlerini koruyarak toplumsal huzur ve refah için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

01.05.2024 14:05
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, insanlığın ortak değerlerinin en yücelerinden emek, alın teri, helal kazanç ile üretim, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin simgeleştiğini belirttiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerin hakları için bir araya gelerek seslerini duyurdukları, birlikte mücadele ettikleri ve geleceğe umutla baktıkları bu anlamlı günü işçilerin fedakarlıklarını ve özverilerini takdir etmek için bir fırsat günü olarak nitelendirdiklerini belirten Yavuz, "Her bir çekiç darbesini, maden ocaklarından atölyelere, fabrikalardan tarlalara kadar uzanan özveri öykülerini, ülkemizin kalkınma serüveninde gelecek nesillere ilham kaynağı olarak nitelendiriyoruz. Alın teri kurumadan emekçinin hakkının verilmesi ilkesiyle yüzyıllardır süregelen emeğe olan saygı ve hassasiyetimizi koruyarak toplumsal huzur ve refahımız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Valisi ve Protokol Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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