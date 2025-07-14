Karabük ve Düzce\'de "15 Temmuz" konulu etkinlikler düzenlendi

Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Mustafa Yavuz, Karabük Valiliği'ndeki serginin açılışında, devletin ve milletin darbe girişimine karşı el ele vererek mücadele ettiğini söyledi.

Karabüklü 77 şehidin olduğunu ifade eden Yavuz, "Bu şehrin kahraman insanları söz konusu vatan, bayrak ve ezan olduğu zaman, gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır olduklarını görüyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Yavuz ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Etkinlikler kapsamında, Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdül Samet Çelikçi tarafından "Zaferin Adı Türkiye" konulu konferans verildi.

Programlara, 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan'ın ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, Barış Efe'nin kardeşi Serpil Efe, Karabük Vali Yardımcıları Mustafa Şahin ve Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kazan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Selçuk Aslan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 9 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "milletin idaresinin üstünde hiçbir şey tanımıyorum" çağrısına uyan aziz milletin kararlılığıyla bozguna uğratıldığını belirterek, "Bu demokrasi zaferini 9. yıl dönümünde Zaferin Adı Türkiye paneliyle yad ediyoruz. Aziz milletimiz, ferasetiyle seçilmiş hükümetinin yanında kenetlenerek aldığı rolle bu zaferin kazanılmasını sağlamıştır." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de Demokrasi ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişiminin milletin karalı ve onurlu duruşuyla bozguna uğratıldığını vurgulayarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin birlik ruhunu daha da pekiştirmesini temenni etti.

Moderatörlüğünü DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe'nin yaptığı panelde, akademisyenler Doç. Dr. Selami Yalçın ve Doç. Dr. Serkan Kekevi, "İnsan Psikolojisinin İstismarı: FETÖ Örneği" ve "FETÖ: Postmodern Bir Terör Örgütünün Analizi" konu başlıklarını işledi.

15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen de hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Panele, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.