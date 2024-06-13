Karabük ve Düzce'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı - Son Dakika
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Karabük ve Düzce'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı

Karabük ve Düzce'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi. Karabük ve Düzce Valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı belirtildi. Yasak kapsamında tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli güzergahlarda trafiğe çıkmalarının yasaklandığı ifade edildi. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme gibi bozulabilir ve acil ihtiyaçları karşılayan taşıtların istisnai olarak seyirlerine izin verileceği vurgulandı.

13.06.2024 22:55
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Karabük ve Düzce'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun Karabük sınırları içindeki bölümüne bağlanan D-755 kara yolunda arada kalan girişler dahil 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç tıbbi malzeme, posta süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ana arter haricindeki güzergahlarda zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai şekilde seyirlerine izin verilecektir."

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı tedbir alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Ankara ve İstanbul trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-655 kara yollarının Düzce kesimini kullanmasının 47 saat süreyle dururulmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük ve Düzce'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı - Son Dakika

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