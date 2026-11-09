Karabük-Yenice kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ö.K.İ. idaresindeki 60 AGP 096 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde İ.D'nin kullandığı 16 BUL 047 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ö.K.İ. ile araçlardaki B.C.K, Y.Y, Ç.D.D, A.G. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.