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Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karaburun'da 11 Bin Yıl Öncesine Ait Arkeolojik Kanıtlara Ulaştı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karaburun'da 11 Bin Yıl Öncesine Ait Arkeolojik Kanıtlara Ulaştı

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karaburun ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sonucunda 11 bin yıl öncesine ait konargöçer, toplayıcı-avcı gruplara ilişkin arkeolojik kanıtlara ulaştıklarını açıkladı. Çalışmalar sonucunda geniş veri tabanı oluşturuldu ve İzmir'in tarih öncesine ilişkin bilinmeyen yönleri ortaya çıkarıldı. Keşifler uluslararası ve ulusal akademik dergilerde yayımlanacak.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karaburun\'da 11 Bin Yıl Öncesine Ait Arkeolojik Kanıtlara Ulaştı
22.01.2024 - 12:47,
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Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Karaburun ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında 11 bin yıl önce bölgede yaşamış konargöçer, toplayıcı-avcı gruplara ilişkin arkeolojik kanıtlara eriştiklerini açıkladı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde yaygın yüzey araştırma yöntemi kullanımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu tarihi kalıntılar belgelendi.

Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu başkanlığındaki çalışmalarla coğrafi bilgi sistemine dayanan geniş veri tabanı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çilingiroğlu, 8 yıl süren araştırma ile 200'e yakın arkeolojik ve tarihi alanın kayıtlara geçirildiğini belirtti.

Karaburun'un geçmişi üzerine yapılan ilk sistemli çalışmanın İzmir'in tarih öncesine ilişkin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardığına işaret eden Çilingiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Karaburun'un Yeni Liman çevresindeki araştırmalar, İzmir'in bilinen en eski buluntu yerini keşfederek, İzmir ve çevresindeki Alt ve Orta Paleolitik dönemlerine ilişkin yerinde korunmuş olan ilk yontma taş aletlere erişmiştir. Bu buluntular Batı Anadolu prehistoryası açısından önem taşımakta, İzmir'deki insan varlığını 250 bin yıl geriye çekmektedir. Araştırma, bölgede Buzul Çağı'nda yaşamış toplayıcı avcı gruplara ilişkin çok sayıda arkeolojik veriye ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar Karaburun'da günümüzden önce 12 bin yıl önceye tarihlenen ve çakmak taşından üretilmiş mikrolitik bir yontma taş alet endüstrisine işaret etmektedir. Bu endüstri Doğu Akdeniz ve Ege'den bilinen çağdaş bulgularla benzerlikler sunar. Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması günümüzden 11 bin yıl önce bölgede yaşamış konargöçer, toplayıcı-avcı gruplara ilişkin ilk arkeolojik kanıtlara erişmiş, Batı Anadolu'da tarıma dayalı yaşam biçiminin ortaya çıkışından önceki tarihsel süreçleri aydınlatmıştır."

Prof. Dr. Çilingiroğlu, tüm keşif ve bulguların "Journal of Field Archaeology", "Antiquity" ve "Arkeoloji Dergisi" gibi uluslararası ve ulusal akademik dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına sunulduğunu aktardı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu ve ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA
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