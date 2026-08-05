Karaburun'da Sürüklenen Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarındaki balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılarak Karaburun Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı.
Balıkçı teknesinin, taşıtta kalan kaptan tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Karaburun'da Sürüklenen Balıkçı Teknesi Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?