Karacabey'de Kaçan Ayı Aranıyor - Son Dakika
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Karacabey'de Kaçan Ayı Aranıyor

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Karacabey'de bir barınaktan kaçan ayının yakalanması için dron ve köpeklerle arama çalışmaları sürüyor.

16.01.2025 15:48
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bir ayının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde ayı gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada ayının Boğazköy Mahallesi'nde gezdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, AA muhabirine, sabah saatlerinde bir arkadaşının gürültü üzerine ayıyı fark ettiğini anlattı.

Daha sonra kendisinin durumdan haberdar olduğunu belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Ben de ayı barınağına bilgi verdim. Barınaktaki arkadaşlarla ayıyı köyün çıkışında gördük. Ayıyı barınağa doğru yönlendirip götürmeye çalışırken karşıdan gelen araçların ürkütmesiyle ayı orman istikametine kaçtı. Şu an ayının izleri saptandı. Mera bölgesinden Bayramdere istikametine gittiği düşünülüyor. Barınakta devrilen bir ağacın üzerine çıkıp kaçtığı tahmin ediliyor."

Cami hoparlöründen anons yapılıyor

Ayının görüldüğü kırsal Boğazköy Mahallesi'ndeki cami hoparlöründen sıklıkla "Sabah kaybolan ve köyümüzde görülen ayı henüz bulunamamıştır. Bütün köy halkının dikkatli olmasını ve ayıyı gördüklerinde haber vermelerini rica ediyoruz. Büyükbaş hayvanların da salınmaması gerekmektedir." anonsu yapılarak bölgede yaşayan vatandaşlar uyarılıyor.

DKMP ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını dron ve köpeklerle sürdürüyor.

Jandarma çevre, doğa ve hayvanları koruma tim komutanlığı (HAYDİ) ekipleri de barınak çevresinde ve bölgedeki ormanlık alanlarda ayıya ait iz arıyor.

Öte yandan gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ayı barınağında şu anda 70'in üzerinde bozayı yaşamını sürdürüyor.

Karacabey\'de Kaçan Ayı Aranıyor
Kaynak: AA

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