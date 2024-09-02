Bursa-Çanakkale kara yolunda trafik kazası: 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa-Çanakkale kara yolunda trafik kazası: 12 yaralı

Bursa-Çanakkale kara yolunda trafik kazası: 12 yaralı

Bursa-Çanakkale kara yolu üzerindeki Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası araçlar yol kenarına savrulurken, yaralılar Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa- Çanakkale kara yolu üzeri Karacabey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bigem S. (55) idaresindeki 34 ECR 085 plakalı aracı ile Karacabey istikametinden Bandırma istikametine seyri esnasında 92. kilometreye geldiğinde Çavuşköy kavşağından Çavuşköy istikametine dönmek istediği esnada Bandırma istikametinden gelen sürücü Kenan Ö. (37) yönetimindeki 17 SN 440 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 ECR 085 plakalı aracın sürücüsü Bigem S. (55) ve yanında bulunan Meltem S. (49), 17 SN 440 plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö. (37) ve araçta bulunan Gonca A. (34), Gülper Ö. (39), Muhammet Kayra Ö. (12), Simge Ö. (8), Umay A. (8), Mete Yaşar A. (5), Ecrin Ö. (8), Sena Ö. (29) ve Mehmet Ö. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar kurtarılırken, Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun tamamı yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Karacabey, Bandırma, Güncel, trafik, bursa, Yaşam, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-Çanakkale kara yolunda trafik kazası: 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:17:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa-Çanakkale kara yolunda trafik kazası: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement