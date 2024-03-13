Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.E.T. (33), E.K. (25) ve G.B'nin (40) bulunduğu aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada şeffaf poşetin içinde 40 gram sentetik uyuşturucu, G.B'nin evinde ise 50 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 6 adet fişek ile pompalı tüfek ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki şüphelinin kalabalığa doğru rastgele ateş ettiği anlar yer aldı. Şüpheliler ve olaya dahil olan diğer kişiler gözaltına alındı.
Çin'in Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı. Malezya'dan gelen 162 turistle Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inen uçak, geçen yıl başlatılan vize muafiyeti politikasının ardından yapılan ilk turistik charter seferi oldu. Havayolu hizmeti haftada bir kez gerçekleştirilecek olup, gelecekte uçuş sıklığı artırılması planlanıyor. Guiyang kentini Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur ve Osaka'ya bağlayan dört uluslararası ve bölgesel yolcu uçuşu da yeniden başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilere suyun tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan tiyatro oyunu sergilendi. DSİ tanıtım tırıyla birçok ildeki okulları gezen tiyatro ekibi, 4 ayda 11 bin öğrenciye ulaştı. Öğrenciler, oyun sayesinde suyun önemini ve israf edilmemesi gerektiğini öğrendi.
Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının soruları cevaplandı, görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, AFAD, TOKİ ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri gibi konular ele alındı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını belirterek, kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin gece gündüz görev yaptığını söyledi. Köşger, silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu ve Adana'nın olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl Adana'da 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ve yakın zamanda 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Asya, insanların hayatından feragat eden sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri göstermeleri gerektiğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
Kadıköy'de bulunan bir inşaat alanında yıllardır yapılmayan çalışmalar sonucunda oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaat alanındaki su birikintisinin tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?