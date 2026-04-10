Karacabey'e 100 Milyon Liralık Dev Spor Yatırımı İçin İlk İmzalar Ankara'da Atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Karacabey Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilecek 100 milyon liralık dev spor yatırımı için ilk imzalar Ankara'da atıldı. Karacabey, spor alanında tarihinin en önemli yatırımlarından birine kavuşuyor. Toplam 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek dev proje kapsamında ilçeye yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, modern antrenman sahası ve kırsal mahallelere kazandırılacak 3 adet halı saha yapılacak. Proje, hem gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak hem de Karacabey'in spor altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek.

Söz konusu yatırımın resmi adımı, Ankara'da atıldı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek proje protokolünü imzaladı. Bu kritik imza, Karacabey'in geleceği adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında Karacapark'a inşa edilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, dört mevsim hizmet verecek şekilde planlandı. Modern standartlara uygun olarak tasarlanacak tesis, yüzme sporuna ilgi duyan çocuklar ve gençler için önemli bir merkez olacak. Bunun yanı sıra yapılacak modern antrenman sahası, farklı branşlarda spor yapan gençlere profesyonel düzeyde çalışma imkânı sunacak. Ayrıca, planlama doğrultusunda belirlenen kırsal mahallelere kazandırılacak 3 halı saha ise sporun sadece merkezde değil, ilçenin dört bir yanında yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yatırımın ilçe adına taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, 'Karacabey'imizin geleceği için attığımız her adımda, özellikle gençlerimizi merkeze alan projeleri önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz bu büyük spor yatırımı, yalnızca bir tesis kazandırmanın ötesinde; çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha aktif ve daha sosyal bir yaşam sürmelerine imkân sağlayacak çok yönlü bir projedir. Karacapark'ta inşa edilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile ilçemizde ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Gençlerimiz dört mevsim modern ve güvenli bir ortamda spor yapma imkânına kavuşacak. Aynı zamanda planladığımız modern antrenman sahası, sporcularımızın daha profesyonel şartlarda hazırlanmasına katkı sunacak ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine zemin hazırlayacaktır. Öte yandan kırsal mahallelerimize kazandıracağımız halı sahalar ile sporun sadece merkezde değil, ilçemizin her noktasında yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Gençlerimizin kendi mahallelerinde sporla buluşması, hem sosyal bağları güçlendirecek hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına önemli katkı sağlayacaktır.' dedi.

Öte yandan hayata geçirilecek bu büyük yatırımın, Karacabey'de spor kültürünü daha da yaygınlaştırması bekleniyor. Özellikle genç nüfusun fiziksel gelişimine katkı sağlayacak tesisler, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin artmasına da öncülük edecek. Karacabey Belediyesi öncülüğünde ve merkezi yönetimin desteğiyle hayata geçirilecek bu proje, ilçenin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olarak öne çıkarken, Karacabey'i bölgesinde sporun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.