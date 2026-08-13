Karacakılavuz Dimi Dokuması Türkiye Genelinde Kurs Olacak - Son Dakika
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Karacakılavuz Dimi Dokuması Türkiye Genelinde Kurs Olacak

Karacakılavuz Dimi Dokuması Türkiye Genelinde Kurs Olacak
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Karacakılavuz dimi dokuması, resmi kurs programıyla Türkiye'de gelecek kuşaklara aktarılacak.

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli kültürel değerlerinden Karacakılavuz dimi dokuması, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanan kurs programıyla Türkiye'nin dört bir yanında gelecek kuşaklara aktarılacak.

Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Karacakılavuz Dimi Dokuma Kurs Programı", Bakanlık tarafından onaylanarak e-Yaygın sistemindeki resmi kurs programları arasına dahil edildi.

Programın onaylanmasıyla kendine özgü desenleri ve dokuma tekniğiyle yüzyıllardır yaşatılan Karacakılavuz dimi dokuması, Türkiye'nin 81 ilindeki halk eğitimi merkezlerinde resmi müfredat kapsamında kurs olarak açılabilecek.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan dokuma geleneğinin Türkiye genelinde kurs programına alınmasıyla hem kültürel mirasın korunması hem de daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kurslarda geleneksel dokuma tekniklerinin öğretilmesinin yanı sıra bu alanda nitelikli usta öğreticilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Programın, coğrafi işaretli Karacakılavuz dimi dokumasının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve Tekirdağ'ın kültürel değerlerinin ülke genelinde daha fazla tanınmasına imkan sunması bekleniyor.

"Gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyoruz"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Karacakılavuz dimi dokumasının kentin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi.

Karacakılavuz'da yıllardır yaşatılan dokuma geleneğinin Milli Eğitim Bakanlığınca resmi kurs programına alınmasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Karaküçük, "Bu program sayesinde Karacakılavuz dimi dokumasının yalnızca bölgemizde değil, Türkiye'nin farklı illerinde de tanınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Karaküçük, geleneksel dokuma tekniklerinin öğretilmesinin yanı sıra bu alanda yeni usta öğreticilerin yetişmesinin kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Kültürel değerlerin korunmasının yanı sıra günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yaşatılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Karaküçük, Karacakılavuz dimi dokumasının farklı ürünlerle gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray da Karacakılavuz dimi dokumasının asırlardır kültürel bir değer olarak yaşatıldığını söyledi.

Dokumanın artık 81 ildeki halk eğitimi merkezlerinde kurs programında yer almasından mutlu olduklarını belirten Zeray, "Bununla birlikte 81 ilimizdeki vatandaşlarımız bu kurstan faydalanabilecek." dedi.

Karacakılavuz dimi dokumasının Balkanlar'dan bölgeye gelen vatandaşlar tarafından 1885 yılında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretildiğini aktaran Zeray, "Seccade, çarşaf ve örtü gibi ürünler yapmışlar. Bu kültürel sanat günümüze kadar aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Karacakılavuz dimi dokuması

Karacakılavuz dokumaları, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan ve yörede "düzen" adı verilen dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.

Dokumaların ortaya çıkarılmasında iki farklı geleneksel teknik bir arada kullanılıyor.

Mekikli dokuma tekniklerinden "dimi" ile kirkitli dokuma tekniklerinden "cicim"in bir araya getirilmesiyle oluşturulan dokumalar, kendine özgü desen ve motifleriyle dikkati çekiyor.

Karacakılavuz dokumaları yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı olmak üzere 5 farklı kompozisyon şemasında tasarlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacakılavuz Dimi Dokuması Türkiye Genelinde Kurs Olacak - Son Dakika

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