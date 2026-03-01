Karaçi'de ABD Konsolosluğu'na Saldırı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, İran'a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Çatışmalarda yaralanan 32 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların arasında 2 polisin de bulunduğunu belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.