Karaçi'de Konsolosluk Gösterisi: 10 Ölü

01.03.2026 23:14
Pakistan'da İran'a yönelik saldırıları protesto eden gruba polis müdahale etti, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, İran'a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Çatışmalarda yaralanan 32 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların arasında 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.

Öte yandan, başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta'da da ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına tepki için gösteriler düzenlendi.

Lahor'da İran lideri Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen bir gösteriye polis müdahale ederken, Peşaver'de ise göstericilerin ABD Konsolosluğu'na yürüyüşü engellendi.

Dawn gazetesinin haberine göre, İslamabad'daki gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, Gilgit-Baltistan bölgesinde ise göstericilerin Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırması sonucu çıkan olaylarda 12 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarının internet sitesinden yapılan açıklamada, Karaçi ve Lahor'daki konsolosluklarda düzenlenen gösterilerin yanı sıra ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Peşaver Konsolosluğu önündeki ek gösteri çağrılarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD hükümeti personeline, aksi bir duyuruya kadar hareketlerini kısıtlamaları talimatı verildiği aktarılarak, ABD vatandaşlarına, Pakistan'daki yerel haberleri takip etmeleri ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Karaçi, Polis, İran, Son Dakika

