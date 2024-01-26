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Karaciğer hastası Rusya vatandaşı İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika
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Karaciğer hastası Rusya vatandaşı İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi

Amasya'da tedavi gören karaciğer hastası Rusya vatandaşı Lidiya Diorditsa, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Diorditsa'nın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulans uçak ile Merzifon Havalimanı'ndan alınan Diorditsa, İstanbul'a götürüldü.

Karaciğer hastası Rusya vatandaşı İstanbul\'a ambulans uçakla sevk edildi
26.01.2024 - 16:22,
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AMASYA'da karaciğer hastası Rusya vatandaşı Lidiya Diorditsa (47), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden karaciğer hastası Lidiya Diorditsa'nın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Hastane yetkilileri, 112 Çağrı Merkezi Sağlık Birimi ile irtibata geçip, ambulans uçak talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçak ile Merzifon Havalimanı'ndan alınan Rusya vatandaşı Diorditsa, İstanbul'a götürüldü.

Kaynak: DHA
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