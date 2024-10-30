Karadağ ve Bosna Hersek'ten Ekonomik İşbirliği Vurgusu

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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bosna Hersek ile ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini ve bunun iki ülke için de önemli olduğunu belirtti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Sırp üye Zeljka Cvijanovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından törenle karşılandı.

Milatovic'in başkanlık ettiği heyet ile Becirovic, Cvijanovic ve Komsic'in heyetleri toplantı gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Milatovic, bölgedeki ülkelerle iyi komşuluk ilişkileri kurmanın dış politikadaki temel ilkelerinden olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda önemli bir hedefleri de bulunduğunu aktaran Milatovic, şöyle konuştu:

"Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesini önemli görüyoruz. İki ülkenin AB'ye üyelik süreci bizi daha da yakınlaştırıyor. Karadağ, 2028 yılında AB'nin 28'inci üyesi olma vizyonuyla kararlı bir reform yoluna girmiştir. Bosna Hersek de Avrupa yolculuğuna başlamış durumda ve bu bizi, iyi bir komşu olarak gerçekten sevindiriyor. Brüksel'de şu anda olumlu bir atmosfer var, bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Bölge ülkelerinin iyi fırsatları kaçırmada oldukça becerikli olduğu söylenir. Umarım bu kez böyle olmaz ve Karadağ diğer bölge ülkelerine iyi bir örnek teşkil eder."

Milatovic, Bosna Hersek ve Karadağ arasındaki kara yolunun da iyileştirilmesi gerektiğini ve bazı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Birçok alanda işbirliğimizi daha da geliştirme potansiyeli görüyoruz"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ise ziyaretten son derece memnun olduklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek daha da güçlendiğini aktardı.

Karadağ ile Bosna Hersek arasında iyi ve dostane ilişkilerin sürdüğünü belirten Becirovic, "Altyapı bağlantıları, enerji, turizm, bilim, eğitim, güvenlik gibi birçok alanda işbirliğimizi daha da geliştirme potansiyeli görüyoruz. İki ülke arasındaki altyapı bağlantıları konusunda bazı projelerin önümüzdeki dönemde hızlandırılması gerekiyor. 2023 yılında Bosna Hersek ile Karadağ arasındaki toplam dış ticaret hacmi 401 milyon avroya ulaştı, bu rekor bir dış ticaret hacmi ancak ekonomik işbirliğimizin potansiyeli çok daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sırp üyesi Cvijanovic de sınır kapıları konusunda iki ülkenin kararlaştırdığı konuların gerçekleşiyor olmasından memnun olduklarını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Hırvat üyesi Komsic, iki ülke arasında gerilime neden olacak hiçbir konu bulunmadığını, ticaret konusundaki iş birliğinin genişlemesi gerektiğini ifade etti.