Karadeniz\'de Dron Saldırısına Uğrayan Tanker Kurtarılacak

SAMSUN'un Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan ve sürüklenip karaya oturan Hong Kong bayraklı Golden Sapling isimli tankerin, armatör firma tarafından yapılacak çalışmayla bölgeden kaldırılacağın söyledi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan ve personeli tahliye edildiği belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, sürüklenip dün Alaçam ilçesi Geyikkoşan Sahili'nde karaya oturdu. Tankerle ilgili incelemeler sürerken, geminin römorkörle bulunduğu yerden çıkarılacağı açıklandı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, DHA'ya yaptığı yazılı açıklamada, tankerin römorkörle bulunduğu yerden kaldırılacağını söyledi. Özdemir, "Karadeniz'de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen tanker, ilçemiz Geyikkoşan Sahili'nde karaya oturdu. Olayın ardından ilgili kurumlarımız gerekli incelemeleri ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Biz de Alaçam Belediyesi olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

TANKERİN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Tankerle ilgili çalışmaların armatör firma tarafından yürütüleceğini belirten Özdemir, "Armatör firma, tankerin bulunduğu yerden çıkarılması için römorkör yardımıyla çalışma yapacak. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tanker buradan alınacak. O zamana kadar gemi Alaçam sahilinde misafir olacak" diye konuştu.

Belediye olarak ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Özdemir, "Sürecin güvenli bir şekilde tamamlanması için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tankerin römorkör yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak bölgeden uzaklaştırılmasıyla birlikte süreç de tamamlanmış olacak. İnşallah herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tanker güvenli şekilde buradan alınacaktır" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN GEMİYE YAKLAŞMAMASI ÖNEM TAŞIYOR'

Vatandaşların güvenliği konusunda da uyarıda bulunan Özdemir, "Tanker sahilimize oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Vatandaşlarımızın gemiyi görmek için bölgeye geldiğini görüyoruz. Ancak burada önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği. Yetkililerin belirlediği güvenlik alanlarına vatandaşlarımızın girmemesi ve gemiye yaklaşmaması önem taşıyor" diye konuştu.