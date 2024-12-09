ARACA 36 SAATTE ULAŞILDI
Artvin'deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 36 saat sonra ulaşıldı. Heyelanda kara yolunun Rize-Artvin şeridinden deniz kıyısına sürüklenen aracın yer aldığı noktaya yoğunlaşan arama kurtarma ekipleri, kayıp 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'deki Heyelan: Kayıp Araç 36 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?