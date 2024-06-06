Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, OYAK Yönetimine Sert Çıktı

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi ikinci oturumunda açıklamalarda bulunan Başkan Posbıyık, OYAK yönetimine sert çıkarak, gençlerle Erdemir önünde eylem yapacağını söyledi.

Başkan Posbıyık, Belediye Meclisi ikinci otorumunda şunları kaydetti:

"Dünkü açıklamalarımdan sonra Erdemir bana çok kızdı, çok kızdılar. Ereğli'nin üzerinde zehirler dolaşıyor. 250 adet arsadan ses seda yok, dostlarımızı kaybediyoruz kanserden 3-5-7, pıhtı atımından falan. Ereğli'nin gerçekleri ama siyasi parti başkanlarından ses çıkmaz, halktan ses çıkmaz, sivil toplum örgütlerinden ses çıkmaz, herkes her şeyden memnun olduğu için durmadan gönderiyorlar, filtreleri değiştirmiyorlar. Sabaha kadar derin uykuda basıyorlar zehirli gazları, bizde amenna diyoruz. Erdemir bana çok kızmış, spor kulübü için de çok kızmış. Spor kulübü tarih yazıyor, tarih. Çok büyük suçlu arıyorsanız, spor kulüplerinin kapatılması söz konusu. Kongreyi elimizden geldiğince geç yapmayı istiyoruz ki belki bana Erdemir'den, Tat Metal'den, Çınar Boru'dan iş adamlarından bir şey gelir de bu gençler kötü yola gitmezler. 'Ereğli'de gençler kötü yola giderse' diyen Allah'ın kulu yok, bir tek Akın Katı var, çırpınıp duruyor, onun dışında kimse yok. Peki komşumuzda, ne oluyor Kardemir'de?

Erdemir, Ereğli'ye birçok şey yaptı. OYAK memleketteki esnafın, mimar ve inşaatçıların, taşıyıcıların, nakliyatçıların cebindeki parayı almaya çalışıyor. Sac satıcılarının boğazlarına yapışmış durumda, onlara can çekiştiriyor şu anda. Erdemir ne yapıyor? Peki Erdemir bir şey yapıyor da buna ses çıkaran var mı? Ereğli'yi bu dumanlardan biz yandık Allahım diyen var mı, soluyor, konuşanlarda kavgacı oluyor.

Özellikle Belediye Meclis Üyelerinden, gazetecilerden, aydınlardan bu dağıttığım belgeleri iyi incelemelerini rica ediyorum, Eğer Ereğli'yi seviyorsanız, Ereğli'nin gençliği durduruluyor. Birileri tarafından durduruluyor. İş birliği yaptılar birileri tarafından, çok kişi işbirliği yaptığı için Ereğli'nin gelişmesi, büyümesi durduruluyor. Biz demir çelik fabrikalarına adam yerleştirildiğini biliyoruz sendikada dahil olmak üzere, şehir dışından adam yerleştiriliyor, haliyle gençler demir çeliğe giremiyorlar, dışarıdan gelenlerden dolayı. Neymiş, 'Ereğlili uşaklar imtihanları kazanamıyorlarmış' Bu Ereğli'deki uşaklar beyinsiz mi? Sanat okuluysa burada da sanat okulu var."

"Sözümü unutmadım, gençlerle eylem yapacağım"

Verdiği sözü unutmadığını belirten Posbıyık, "Kardemir'de şart var. Karabükte yaşayan, ikameti Karabük'te olanların çocukları ancak Kardemir'e girebilir diye. Bizim milletvekillerimiz yok mu, niye yapamıyorsunuz siz? Bu sefer imtihanları izliyorum. Sözümü unutmadım, gençlerle birlikte eylem yapacağım. Bana 'değnekle geziyor, hırlıyor, tırlıyor, yürüyemiyor, yaşlı' diyodunuz ama nasıl bak gençlerle birlikte demokratik ortamda eylem yapıyorum görsün Ereğli halkı. Ortalığı nasıl ayağa kaldırıyorum" dedi.

"Spor kulübü elden gidiyor"

Belediyenin çalışmalarının engellendiğinin altını çizen Başkan Posbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor kulübü elden gidiyor. Açık söylüyorum. Bayramdan sonra kongre günü alacağım ve bütün branşları kapatacağım. Belediyenin yapacağı bir şey yok. Sporcuya forma dahi aldırmıyorlar. Elimizi, kolumuzu bağladılar. İş bitti. Bol bol dedikodu yapıyorlar dışarıda. Zaten, onların işleri güçleri dedikodu yapmak. Ama bir delikanlı çıkıp da hiç kimse şu erkek futbolu, kadın futbolu, 12 tane branşı kurtaralım diye kurtaralım diye hiçbir işlem yaptıkları yok. Koskoca burada ilk 500 arasına girmiş 3 tane fabrika var. Çıtları çıkmıyor. Bütün şehirlerde tüm firmalar sponsorluk yapıyor, belediyenin üzerine bu işler kalmaz. Belediyeyi zaten engelliyorlar. Gelirlerimizi vermiyorlar. El ele vermişler, demir çeliğe para ödettirmiyorlar. Hakkımızı, vergimizi vermiyorlar. Bu ay yine emlak vergisinden 5 milyon lirayı kestiler. Oynuyorlar Ereğli'yle. Demirçelik tek başına bunu yapmaz. Yapamaz. Ama bir takım gizli eller onlara yardım ediyor. O gizli eller kapalı kapılar ardında buranın Endüstri bölgesi olması için konuşmalara başladılar. Bunları da takip ediyoruz. Endüstri bölgesi olduktan sonra Ereğli'ye El Fatiha. Demirçelikten vergi gelmeyecek, inşaat harçları gelmeyecek, imarı biz takip etmeyeceğiz. Tamamen OSB gibi olacak bizimle alakasını kesecek. İddia ediyorum. Bunu bilenlerde var Ereğli'de. Benim partimden de var, rakip partiden de var. İkaz edenler de var onları. Kapalı kapılar ardında gizli ellerle birlikte Erdemir gizli toplantılar yapıp Endüstri bölgesi haline getirmek için hazırlıklarını yapıyorlar. Buradan Ereğli halkına duyuruyorum. Daha kötü günler geliyor."

"OYAK, Ereğli halkına acımasızca davranıyor"

İlçe halkına acımasız bir şekilde davranıldğına dikkat çeken Posbıyık, "Erdemir belediyeyle ilgili konuyu haklı haksız vergi ödememek için mahkemeye götürüyor. Mahkemeye gittiğin zaman yıllarca sürüyor. Onlar tabi her konuda güçlüler. Mahkemelerde haklı olduğumuz yerlerde dahi neticeyi alamadığımız zamanlar oluyor. Bugün alacağım vergiyi, mahkemelere verip süründürmek suretiyle 4 sene sonra alabiliyorum. Ereğli halkına acımasızca davranıyorlar. Ben Erdemir'liyim. OYAK'lı değilim. OYAK yapıyor bunların hepsini. Kendi kongre üyelerine daha fazla prim verip yerlerinde oturup kalmak için Ereğli'deki nakliyecinin, sac tüccarının, dilmecilerin cebinden alıp oralara dağıtıyorlar" diye konuştu.

Vergiler ödenmiyor

Vergilerin eksik ödendiğini belirten Posbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdemir, emlak vergilerini eksik beyan etmiş veya az ödüyor. Beyanları eksik, beyana esastır vergiler, emlak vergileri falan eksik kaçak inşaatlar yapmışlar. Bununla ilgili Erdemir, yönetimiyle birçok kez, 'ortak bir çözümle beraber kontrol edelim' dedik, kabul etmediler. 6 aydan beri belediye ekiplerini demir-çelik içerisine soktum, bu hakkımız var. Tek tek binaları tespit ettik,hukukçularımız işin içindeydi ve bütün eksikleri çıkarttık. Ne kadar eksik vergi ödediklerini çıkarttık. Mahkemelere düştüler, gittiler, binlerce zabıt var elimizde. Mahkeme uzun süre devam etti. Mahkeme usülden bozdu davayı, ne için? O mahallenin, yani Müftü Mahallesi muhtarı oluyor, muhtar tespitte yok diye. Muhtar her seferinde bizimle beraber binaların başına gelip imza atması ya böyle bir saçma bir şey olur mu? Muhtarın işi gücü var, sadece Erdemir'le mi uğraşacak, usülden bozdurdular. Uydu görüntüleriyle de bunları ispatlıyoruz ama vermiyorlar. Erdemir, tek başına bunu yapamaz, yardım ediyorlar. 'Ereğli Belediyesi CHP'li, yapmasın', 'Ereğli yapmasın' diyorlar. Erdemir, emlak vergisini doğru olarak beyan zorunluluğunu yerine getirmemektedir. Dava konusu yaptığında ise mahkeme esas konuya girmiyor, usülden bozuyor. Beyan etmediği vergisini ödemediği yapılar için yapı kayıt belgesi almışlar. Yapı kayıt belgesini bize vermeleri lazım, suç duyurusunda bulunduk hala bize yapı kayıt belgeleri verilmedi. Özetle sıradan bir vatandaşın emlak konusunda beyan sorumluluğunu eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği halde Türkiye'nin ilk 500'üne giren ilçemiz ve ülkemizin en değerli şirketlerinden bir olan Erdemir'in bunu yapmaması çok manidar.

2018 yılından beri vatandaş ödüyor elektrik hava gazı tüketim vergisini, elektrik idaresinden elektrik alan herkes ödüyor Erdemir ödemiyor. Bu vergi elektrik tüketen her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu vergidir. Şimdi yine diyecekler 'mahkeme kararı var', mahkeme kararları satın alıp tükettiği ile ilgili değildir. Mahkeme, 'kendi tükettiği enerjiden tüketim vergisi vermeyebilir' diyor. Yüzde 50'sini dışarıdan satın alıyorlar enerjinin. Yangın sigorta vergisi bir de Erdemir'i dolaylı olarak ilgilendiren yangın sigorta poliçelerinde belediyemizin alması gereken yangın sigorta vergisi var. 2019 yılında sigorta şirketinden aldığımız bu verginin Erdemir bundan sonraki yıllarda poliçeyi hangi sigorta şirketine yaptırdığının bilgisini vermediği için bir 20 milyon lira para aldık bir sigorta şirketinden ama şimdi bizden saklıyor. Hangi sigorta şirketiyle anlaşma yaptığını bu poliçeyi almak içinde yakında bir hamleye bir daha gireceğiz."