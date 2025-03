Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Kadın Personel ile Bir Araya Geldi

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personel ile bir araya geldi. Ülkenin zor şartlardan geçtiğini ifade eden Posbıyık, "Şartlar ne olursa olsun kadınları unutamayız" dedi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanları, kadın meclis üyeleriyle ve CHP Kadın Kolları yönetimiyle bir araya geldi. Belediye yemekhanesinde düzenlenen programa AK Parti ve CHP Grubu kadın belediye meclis üyeleri, CHP Karadeniz Ereğli Kadın Kolları Başkanı Neslihan Pamuk ve yönetimi, başkan yardımcıları ve kadın personel katıldı.

"Sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Başkan Posbıyık kadın emeğine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Bugün sıkıntılı bir ortamdan geçiyoruz ülke olarak. Belediye olarak ta problemlerimiz çoğalmaya başladı ama ne kadar sıkıntı olursa olsun kadınları unutamayız. Her sene yaptığımız gibi bu yılda sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün burada, kadınlarımızın toplumdaki değerini ve emeklerini onurlandırmak için bir araya geldik. 8 Mart, kadınların toplumsal hayattaki yerini, emeğini ve haklarını vurgulayan önemli bir gündür. Bu anlamlı gün, 1857 yılında ABD'nin New York kentinde daha iyi çalışma koşulları talep eden kadın işçilerin mücadelesine dayanmaktadır. Uzun yıllar süren hak arayışlarının ardından, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart, resmi olarak 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1921 yılından itibaren çeşitli etkinliklerle anılmaya başlanmış ve kadın haklarının önemini vurgulayan bir gün haline gelmiştir.

"Büyük bir özveriyle çalışıyor, hizmetlerimize güç katıyorsunuz"

Türkiye, kadın hakları konusunda her zaman öncü bir duruş sergilemiş, özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kadınlarımıza birçok hak kazandırılmıştır. Atatürk, kadınların toplumdaki yerini şu sözleriyle en güzel şekilde ifade etmiştir: 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Gerçekten de kadınlarımızın emeği, sevgisi ve fedakarlığı olmadan hiçbir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Siz değerli çalışma arkadaşlarımız da belediyemizin her alanında büyük bir özveriyle çalışıyor, hizmetlerimize güç katıyorsunuz.

"Ülkemiz ekonomik yönden büyük sıkıntıda"

Sizin emekleriniz, kentimize değer katıyor ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturma yolunda bizlere ilham veriyor. Mesai arkadaşlarım, meclis üyelerimiz AK Parti, CHP bütün partilerdeki meclis üyelerimiz, kadın kollarımızla birlikte bütün amacımız Ereğli'ye güç katmak. Bunun için uzul yıllardan beri çalışıyoruz ve örnek belediyelerden biriyiz. Gelen müfettişlerin, özellikle Sayıştay müfettişlerinin Eskişehir Belediyesi ile bizi kurumsal belediye olarak göstermesinin en büyük nedeni bu.

Pek tabii ki iyi olduğumuz zamanlarda daha şen şakrak bugünü kutladık. Ama sıkıntılı bir ortamdan geçiyoruz. Ülkemiz ekonomik yönden büyük sıkıntıda. İnsanlarımız sıkıntıda. Mesela geçtiğimiz yıl çok büyük bir iftar programları düzenlemiştik, çok da ilgi görmüştü ama bu dönem onu yapamıyoruz. Bu dönem sadece 26 seneden beri yaptığımız evlere sıcak AŞ gönderiyoruz, gıda kolisi gönderiyoruz. Parası olsada yemek yapamayanlara da gönderiyoruz. Bir araya gelmişken sizlerden de rica ediyorum, bizim Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta'nın tespit edemediği kenarda, köşede kalmış bahsettiğim şartlara haiz insanlar varsa lütfen bize bildirin. Çünkü bazı insanlar isteyebiliyor, bazı insanlar hem fakir oluyor, hem mahçup oluyor isteyemiyor. Bizimde onlara ulaşmamız zor oluyor.

"Hükümet yalnız 7 milyon lira yardım etti"

Belirttiğimiz gibi belediyemizde bir kıskaca girdi. Aslında bu duruma girmezdi belediyemiz. Ama liman Ereğli için çok önemli gelir bakımından. 30 yıllığına aldık, 200 milyon harcama yaptık. 19 Kasım'da afet oldu. Sahilimiz berbat oldu, plajlar ve mezarlıklar yıkıldı. 250 milyon para harcadık. Hükümet yalnız 7 milyon lira yardım etti. Bu arada EYT'den 108 kişi emekliye ayrıldı. 52 milyon lira bedeli var. Emekli maaşları düşecek diye 40 kişi daha emekli oldu, bunlara da 58 milyon ödememiz lazım. Ama maalesef 3 aydır bu parayı veremedik. Erdemir Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi yıllık 350-400 milyon liralık gelirimiz pat diye kesildi. Tabi buu arada kar yağdı, iyi mücadele verdik. Tabi tuzlama asfaltları kabartıyor, özellikle Kemer ve Bölücek hattında asfalt dökmemiz lazım. Mahallelerde oyuklar oluşmaya başladı. Yaklaşık bir 100 milyon da asfalt parası ayırmamız lazım ki yazın asfalt dökelim dedik.

"Ereğli Belediyesi dim dik ayakta"

Bu güzel Kadınlar Günü'nde sizlerin başını ağrıtıyorum ama hem neşede hem tasada hep beraber olmamız gerektiğine inandığım için bunları anlatıyorum. Ereğli Belediyesi'nin durumu iyiyken neden bu duruma düştü meselesine açıklık getirmek için. Yine de en iyi belediyelerden biriyiz. Ama bir krize girdik. Bunlar hiçbir zaman önemli değil. Biz güçlüyüz. Ben meclis üyelerimle, memurlarımla, işçilerimle, çalışanlarımla el ele verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir şey yok. Dolayısıyla Ereğli Belediyesi dim dik ayakta. Allah hepinize, hepimize sağlık sıhhat versin. Ereğli'yi inanın çok daha iyi günlere doğru götüreceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, tüm kadın çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum."