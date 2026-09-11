Karadeniz Ereğli\'de 120 öğrenci servisi belge ve donanım denetiminden geçti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde öğrenci taşımacılığı yapacak 120 öğrenci servisini denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma Müdürü Koray Sivrikaya, öğrencilerin güvenli ve rahat şekilde yolculuklarını yapabilmesi için belge ve donanım denetimlerine başladıklarını belirtti.

Sivrikaya, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğimize göre, 120 öğrenci servisinde yaptığımız denetimlerde, 'Okul Taşıtı' yazısının uygunluğu, 'DUR' yazısının ve camların sabit olup olmadığı, araç iç aksamda demir aksamın açıkta olmaması, kapı düzeneğinin şoför tarafından kumanda edilmesi, aracın 12 yaşından küçük olması, araç temizliği, oturulacak yer adedini gösteren levhanın olup olmadığı, emniyet kemerlerinin aktif olması, şoförün 22 yaş altı, 61 yaş üstü olmaması, okul öncesi, ilkokul ve kreş servislerinde rehber personel bulundurulması, şoförün mesleki yeterlilik belgesinin bulunması, kılık kıyafet, taşıt işletme ve güzergah ruhsatını kontrol ediyoruz."

Sivrikaya, periyodik sürelerle denetimlerin devam edeceğini ifade etti.