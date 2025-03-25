Karadeniz Ereğli'de İmar Revizyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de İmar Revizyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, revizyon çalışmalarını sivil toplum örgütleri ve iş dünyası ile paylaştı. Geçmişteki sorunlara dikkat çeken Posbıyık, şeffaf bir süreç yürütmeye odaklandıklarını belirtti.

25.03.2025 14:09  Güncelleme: 15:32
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, revizyon çalışmalarını sivil toplum örgütleri, mimar ve mühendisler, belediye meclis üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle paylaştı. Geçen dönem şikayetler ve kutuplaşmalar nedeniyle uygulanamayan revizyonu büyük bir kesimin beklediğini belirten Başkan Posbıyık, "Biz vatandaşlar ve sektör temsilcileri için elimizden geleni yapıyoruz ancak yine şikayetler, kutuplaşmalar olursa olan revizyon bekleyen halka olur" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yeni revizyon çalışmalarını ilçedeki sivil toplum örgütleri, mimar ve mühendisler, belediye meclis üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle paylaştı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantılara TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Demiray, TMMOB oda yönetimi ve temsilcileri, mimar ve mühendisler, şehir plancıları, AK Parti Meclis Grubu Sözcüsü Naci Yalçınkaya ve meclis üyeleri, CHP Meclis Grubu Sözcüsü Yaşare Aydın ve meclis üyeleri, bağımsız meclis üyeleri ile ilgili teknik ekip katıldı.

Hiçbir yerde kat artışı ve inşaat alanı artışı meydana gelmediği belirtildi

İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Uysal ve yüklenici firma yetkilisi Şehir Plancısı Hakan Mutlu, Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin 02.01.2020 tarih ve 2020-1/14 sayılı kararı ile yürürlükteki imar planında revizyon yapılmasına yönelik alınan karar gereği yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Taslak imar planında vatandaşlardan gelen bin 56 dilekçenin incelendiği ve 40 ayrı kurumdan görüş alınarak hazırlanan imar planında hiçbir yerde kat artışı ve inşaat alanı artışı meydana gelmediği belirtildi.

"Biz tamamen bunu halkın beklentilerini karşılamak için yapıyoruz"

Başkan Halil Posbıyık, revizyon sürecini şeffaf bir şekilde tüm tarafları bilgilendirerek yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun büyük beklentisi revizyon. Vatandaşların, mimarların, müteahhitlerin bu konuyla ilgili büyük beklentisi var. Ancak içinde bulunduğumuz ortamda birtakım kamplaşmalar olduğu için geçen dönem bu revizyonu sağlıklı şekilde çıkaramadık. Bu seferde revizyonu meclise sokmadan evvel ilgili meslektaşları ve meclis üyelerini bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Revizyonu çok kapsamlı yapmadık. Çünkü maalesef art niyetli insanlar şikayette bulunabiliyor, mesela revizyona itiraz ediyorlar, mahkemeye veriyorlar, mahkeme bilirkişi tayin ediyor, bilirkişi tanıdıklarıyla 2 sene ruhsat bekletiyor ve mevcut verdiğimiz ruhsatları dahi veremiyoruz. Bu ve benzeri riskler altında revizyonu yapıyoruz. O bakımdan bu revizyonda bir genişleme yok. Kat yüksekliği yok. Kısıtlı vaziyette Ereğli'nin sorunlarını kısmen çözecek şekilde hazırlıklar yaptık. Çalışmalar sona gelmiş vaziyette. Şeffaf bir şekilde revizyonu yapıyoruz. Benim ve arkadaşlarımın bir sahası yok, yeşil sahayı beyaz saha yapacağız diye bir derdimiz yok. Zaten mecliste de bölünmeler var, toplumda da bölünmeler var. Mecliste hayır denilirse ret olunur revizyonu bırakırız. Biz tamamen bunu halkın beklentilerini karşılamak için yapıyoruz. Nasıl sonuçlanırsa o şekilde kalır. Mantıklı bir şekilde bize öneride bulunursanız, şu yanlış olmuş derseniz, bizim plancımızın ve mimarlarımızın aklına yatarsa o yanlış dediğimiz şeyi çekebiliriz. Şunu da öneriyorum diyeceğiniz bir şey olursa plancılarımız ve mimarlarımızın aklı yatarsa onları da imar planına yerleştiririz.

"Bir siyaset meselesi yapılıyor bu iş"

Bizi en çok rahatsız eden konu bilgi kirliliği. Piyasada çok değişik bilgiler dönüyor. Açık konuşuyorum, vatandaşa 'şu işini şöyle yaparım, şöyle hallederim, belediyede şuu tanıdığım var' gibi inanılmaz laflar dönüyor. Mesela yaşlı bir amca geldi, evini 5 kata çıkartırız diye bir miktar para istemişler. Ekibi çağırdık, incelettik zaten 5 kat hakkı var, yapabilirsin dedik. Maalesef çok yanıltıcı bilgiler veren insanlar var. Zaten Türkiye, Ereğli kutuplaşmış vaziyette. Belediye meclisinde de kutuplaşmalar var. Dolayısıyla bir siyaset meselesi yapılıyor bu iş. 'Ben muhalifim hayır vermem lazım. Bilgi almama gerek yok. Doğruyu, yanlışı öğrenmeme gerek yok' gibi bir anlayış hakim. Bizim için problem yok. Bunu tamamen halk için yapıyoruz. Ne kat artışı var, ne başka şey. Revizyon geçer veya geçmez biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine yok mahkemeye verme, yok tehdit etme, kutuplaşma falan olursa yine aynı akıbetler başımıza gelir, olan revizyonu bekleyen vatandaşa olur. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum, katkılarınızı bekliyorum."

Toplantılar, revizyon çalışmaları meclis gündemine gelinceye kadar sektörler ve meclis üyeleriyle iş birliği halinde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de İmar Revizyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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