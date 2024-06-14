Karadeniz Ereğli'de Mavi Bayraklı Plajlar Deniz Sezonunu Açtı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Mavi Bayraklı Plajlar Deniz Sezonunu Açtı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Sevgi ve Barış plajlarında mavi bayrak asma töreni düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Nurullah Özdemir, plajların geçmişte yaşanan doğal afet sonucu hasar gördüğünü hatırlatarak, mavi bayrak asmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Karadeniz Ereğli'deki plajlar, bölgenin tek mavi bayraklı plajları olarak hizmet vermeye devam ediyor.

14.06.2024 15:15
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mavi bayraklı Sevgi ve Barış plajlarında, deniz sezonu başladı.

Sevgi ve Barış plajlarına mavi bayrak asma töreninde konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Nurullah Özdemir, 19 Kasım 2023'te meydana gelen doğal afette, plaj tesislerinin büyük hasar gördüğünü hatırlattı.

Sevgi ve Barış plajlarına ayrı ayrı mavi bayrak asmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özdemir, Batı Karadeniz'in tek mavi bayraklı plajlarının, Karadeniz Ereğli'de bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, bölgenin cazibe merkezi olan plajlarını, yaz ayında halkın hizmetine açmak için büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından 1 yıllığına mavi bayrak ile ödüllendirilmiştik. Bu seneki başvurumuzun ardından, plajımızın birçok kritere göre denetlendi ve 2 plajımız mavi bayrakla ödüllendirildi. Özetle, 'mavi bayrak güvenle ve huzur içerisinde denize girebilirsiniz, sizin için tüm ayrıntılar düşünüldü.' demektir. Bu kapsamda tesisimizde çeşitli etkinlikler planlayarak, farklı konulara dikkat çekeceğiz."

Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de Mavi Bayraklı Plajlar Deniz Sezonunu Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de Mavi Bayraklı Plajlar Deniz Sezonunu Açtı - Son Dakika
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