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Karadeniz Ereğli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Karadeniz Ereğli'de M.K. tarafından kullanılan bir otomobil, Solak yol ayrımı mevkisinde Muammer Güney'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adnan Güney ise babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. M.K. gözaltına alındı ve bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Karadeniz Ereğli\'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:11
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Karadeniz Ereğli'de otomobilin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

M.K'nin kullandığı 67 ACL 394 plakalı otomobil, Solak yol ayrımı mevkisinde, oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Güney'e (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Güney ise kazanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

M.K. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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