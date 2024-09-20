Karadeniz Ereğli Zabıta Müdürlüğü Personeli Zinde Kalmak İçin Spor Yapıyor

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, fiziki yeterliliğini artırmak ve mesleki zorlukların oluşturduğu stresi atmak için spora başladı. Ekipler, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu stadında antrenman yaptı.

Karadeniz Ereğli Zabıta Müdürlüğü personeli zinde kalmak için spor yapmaya başladı. Şehit Vefa Karakurdu stadında Belediyespor altyapı hocalarının da eşlik ettiği ilk antrenmana, Zabıta Müdürü Halit Aydın, zabıta amir ve komiserleri, zabıta memurları ve destek personeli katıldı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, spor aktivitesinin bundan sonra düzenli olarak yapılacağını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü olarak bugünden itibaren hem zabıta personelimizin daha sağlıklı olması, hem de fiziki niteliklerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenli olarak spor yapmaya başladık. Haftada bir gün tüm zabıta ekiplerinin katılacağı Şehit Vefa Karakurdu stadındaki antrenmanlarımıza Belediyespor altyapı hocalarımız eşlik edecek. Zabıta yönetmeliği gereği spor yapması gereken ekiplerimiz düzenli antrenmanlar sonrası aralarında kuracakları futbol takımıyla belediyemize ait spor tesislerinde halı saha maçları düzenleyecekler. Gerçekleştirilecek bu çalışma ile ekiplerimiz mesleki zorlukların yarattığı stresi sporla artacağına ve iş verimliliklerinin de artacağına inanıyorum" dedi.