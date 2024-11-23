Karadeniz Fırtınası Balıkçıları Vurdu

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Karadeniz dalgalara teslim

-Dalgalar balıkçı teknelerini beşik gibi salladı, balıkçılar barınağa sığındı

DÜZCE - Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca İlçesi karayele teslim oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Karadeniz'de boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri, dev dalgalar nedeniyle beşik gibi sallanırken, balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Anadolu'nun denize açılan kapısı Düzce'nin Akçakoca İlçesi, karayel ve dalgalara teslim oldu. Boyu 4 metreyi bulan dalgalar, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Karadeniz'de oluşan dalgalar, limanda bulunan tekneleri beşik gibi salladı. Denizde ki dalgalar nedeniyle açılamayan balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Balıkçılar hem fırtına hemde dalgalar nedeniyle avlanmaya çıkamadı.