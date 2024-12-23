Karadeniz: İktidara Yürüyoruz

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Kurulu toplantısında partililerle bir araya geldi.

CHP Boyabat İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karadeniz, iktidara yürüyen bir parti olduklarını ifade ederek, ülkenin geleceğini inşa etme noktasında önemli sorumluluklar taşıdıklarını söyledi.

Sinop'taki nükleer santral projesinin çevreye zarar vereceğini dile getiren Karadeniz, "CHP'nin nükleer santrallere karşı olan bakışı, insan sağlığından, doğanın güzelliğinden daha önemli değildir." diye konuştu.

Partililerden destek isteyen Karadeniz, "İktidara yürüyen parti olarak birbirimizi yıpratan, birbirimizi aşağı çeken mücadele içinde olmayacağız." dedi.

Karadeniz konuşmasının ardından partililerin talep ve önerilerini dinledi.