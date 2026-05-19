Samsun'da Karadeniz'in en büyük Macera Parkı açıldı
Samsun'da Karadeniz'in en büyük Macera Parkı açıldı

19.05.2026 16:22
Canik Belediyesi tarafından 40 dönümlük alana inşa edilen Karadeniz'in en büyük Macera Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açıldı. Parkta dev salıncak, 250 metrelik kaydırak ve çeşitli parkurlar yer alırken, ilk 4 saatte 2 binden fazla kişi ziyaret etti.

SAMSUN'da, Karadeniz'in en büyüğü olma özelliğini taşıyan 'Macera Parkı' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşların hizmetine açıldı.

Canik Belediyesi, Karadeniz'in en büyüğü olma özelliğine sahip 'Macera Parkı'nı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşların hizmetine açtı. Parkurlar, dev salıncak, kaydırakların bulunduğu, adrenalin yüklü bu alana 4 saatte 2 bini aşkın kişi geldi. 40 dönümlük bir alana kurulan Macera Parkı, ilgi odağı oldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kurtaran şehir diye geçiyor Samsun. Bu ülkeyi bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günden bugün vatanı ve milleti için şehit olmuş herkese Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'KARADENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLDUK'

Atatürk'ün, gençlere bir bayram hediye ettiğine değinen Başkan Sandıkçı, "Biz de bugün 19 Mayıs olması vesilesiyle gençlerimize ne yapabiliriz diye planlama yapmıştık. Dedik ki bir Macera Parkı oluşturalım. Karadeniz bölgesinin en büyüğü olduk. 40 dönümlük bir alan üzerinde oyun alanı oluşturduk. Gençlerimize bu alanı hediye etmiş olduk. 4 saatte 2 bini aşkın kişi burayı ziyaret etti. Doğru noktaya doğru bir işlem yapmışız, bir ihtiyaçmış. 100 dönümlük alanda restoranlarımız, düğün salonlarımız, ters evimiz ve macera parkımız var. Sadece geçen yıl Ters Evi'mizi 77 bin kişi ziyaret etti. İlçeyi kalkındırırken buraya gelmelerini de vesile kılmamız gerekiyor. Bazı oyunları ben de test ettim. Dev salıncağımız var, adrenalin yüklü. Herkesin denemesini tavsiye ederim. 250 metrelik bir kaydırağımız var, askıda güvenli bir şekilde kayıyorsunuz. Bunun dışında parkurlarımız da bulunuyor. Doğayla iç içe yaşam alanı oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

