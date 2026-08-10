Karadeniz Plajlarında Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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Karadeniz Plajlarında Denize Giriş Yasağı

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Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki plajlarda olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasaklandı.

SAKARYA/KOCAELİ/ Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kovanağzı, Kerpe, Miço plajları hariç, tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüm plaj ve sahillerde dün de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklanmıştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Plajlarında Denize Giriş Yasağı - Son Dakika

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