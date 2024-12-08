Karadeniz Sahil Yolu\'nda Heyelan Nedeniyle Trafik Kapandı

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanmıştır. Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, emniyet, jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir" denildi.