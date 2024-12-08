Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Nedeniyle Trafik Kapandı - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Nedeniyle Trafik Kapandı

Karadeniz Sahil Yolu\'nda Heyelan Nedeniyle Trafik Kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü trafiğe kapandığını duyurdu. Çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü belirtiliyor.

08.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanmıştır. Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, emniyet, jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Nedeniyle Trafik Kapandı - Son Dakika

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