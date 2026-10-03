Karaelmas Ekspresi 2026\'nın ilk seferiyle 101 yolcuyu Zonguldak\'a ulaştırdı

TURİSTİK Karaelmas Ekspresi, Batı Karadeniz'in turistik yerleri ile endüstriyel mirasını göstermeyi amaçladığı 4 kez düzenlenecek 2026 yılı seferlerine başladı. 101 yolcu ile Zonguldak'a gelen Karaelmas Ekspresi, madenci korosu ile karşılandı.

Batı Karadeniz'in turistik yerlerini ve endüstriyel mirasını göstermeyi amaçlayan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı için planlanan 4 seferinden ilki başladı. Sabah saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesinden harekete geçen tren, öğlen Zonguldak Garı'na yanaştı. Turistik Karaelmas Ekspresi'ni karşılamak için Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya hazır bulundu. Trenden inen yolcu ve turist rehberi 101 kişiye, madenci korosu konser verdi. 1 saate yakın süren konserde yolcular şarkı söyleyip dans ederek eğlendi.

'AMACIMIZ BUNUN GELENEKSEL HALE GELMESİ'

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, "2026 yılında yine tren seferlerimizi başlattık. Geçen sene ilkini yaptığımız ticari seferlerde, yüzde 87 doluluğa ulaşmıştık. Bu başarı sebebiyle bu sene tekrardan devam ettiriyoruz. Amacımız aslında bunun geleneksel hale gelmesi ve tur firmaları tarafından Zonguldak ve Batı Karadeniz'in bir destinasyon olarak görülmesi. Şu an gelen trenimizde de 101 yolcumuz var. Dolayısıyla doluluğumuz oldukça iyi. Bu sene 4 sefer yapacağız, 2'şer hafta aralıklarla. Hem sonbaharın güzelliklerini görecekler hem de Batı Karadeniz'i tanıma fırsatı bulacaklar. Biz de Zonguldak'ı, Batı Karadeniz'i iyi temsil edebilmek için bir karşılama töreni hazırladık. Özellikle temamız burada endüstriyel ve jeolojik mirasın tanıtılması. Bu çerçevede elimizden geldiğince bölgemizin katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

6'sı yatak ve 1'i yemek olan 7 vagonlu Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde sefer yapacağı belirtildi.