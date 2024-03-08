Karaelmas Ekspresi Tanıtım Turu Çankırı\'ya Ulaştı

Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya ulaştı.
12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, Çankırı Garı'na geldi.
Tren, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ile vatandaşlar tarafından karşılandı.
Yaran gösterisinin ardından sefere katılan sivil toplum kuruluşları ve seyahat acente temsilcileri ile basın mensupları, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.
Çankırı'nın tarihi, kültürü ve turizmi konusunda bilgi verilen katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünü ehlibilir ikram edildi.
Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere, uzun süredir devam eden Karaelmas Ekspresi'nin çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.
Kars Turistik Ekspresi gibi buna da toplumdan talep göreceğini düşündüklerini belirten Alpaslan, "Bugün tanıtım turuyla başlatarak inşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra da ilk seferleri başlatacağız. Ankara'dan çıkacak trenimiz, bölgedeki duraklara uğrayarak önemli turizm merkezlerinde de durarak Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Safranbolu, Yenice istasyonlarında doğal, kültürel ve gastronomi zenginlikleriyle buluşarak, insanlarımız hoşça vakit geçirerek, nihayet Zonguldak'a gelip aynı güzergah üzerinden dönerek.... Hafta sonlarında Ankaralılar için güzel bir turizm ürünü sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Tanıtım turu yaptıklarına dikkati çeken Alpaslan, "Bu çerçevede de Çankırı'da durduk. İlgili arkadaşlarımız tuz mağarasını gezdi, oradaki zenginlikleri gördü. Batı Karadeniz bölgesindeki potansiyel turizm zenginliğini inşallah ülkemizin, insanımızın, Ankara'mızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun." dedi.
Kentteki ziyaretlerin ardından tren, Çerkeş'e ulaşmak üzere yola çıktı.
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