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Karahantepe, 2023'ün En Önemli Saha Keşif ve Araştırma Projeleri Arasında Seçildi - Son Dakika
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Karahantepe, 2023'ün En Önemli Saha Keşif ve Araştırma Projeleri Arasında Seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin, 2023'ün en önemli 9 'Saha Keşif ve Araştırma' projesi arasına seçildiğini duyurdu. Karahantepe'nin dünya kültür mirasına önemli keşifler sunmaya devam edeceği belirtildi.

Karahantepe, 2023\'ün En Önemli Saha Keşif ve Araştırma Projeleri Arasında Seçildi
15.12.2023 - 14:34,
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin, 2023'ün en önemli 9 "Saha Keşif ve Araştırma" projesi arasına seçildiğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda Karahantepe, 2023 yılının en önemli 9 Saha Keşif ve Araştırma projesi arasına seçildi. 32 ülkeden katılımcının yaptığı 973 değerlendirme sonucunda alınan kararla Karahantepe projemiz sadece Anadolu'da değil dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'daki Karahantepe'yi Türkiye'de yer alan Neolitik Çağ yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, Karahantepe'nin, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen diğer bilimsel çalışmalar gibi dünya kültür mirasına çok önemli keşifler sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Ersoy, mesajında, "Bu dönem, 'Türk arkeolojisinin altın çağı' olacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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