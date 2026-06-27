Karakaya Barajı'ndaki Fırat Demir Yolu Köprüsü - Son Dakika
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Karakaya Barajı'ndaki Fırat Demir Yolu Köprüsü

Karakaya Barajı\'ndaki Fırat Demir Yolu Köprüsü
27.06.2026 11:36
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Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü, 40 yıldır bölgedeki ulaşımı sağlıyor ve deprem izolatörleriyle güvenli.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki demir yolu ulaşımında kritik görev üstleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen, 2 bin 30 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle "Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü" olma özelliğini taşıyan yapının temeli, Karakaya Barajı'nın su yayılımının en dar noktasında 1981 yılında atıldı.

Yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan köprü, 16 Haziran 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Fırat Tren İstasyonu ile Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Kuşsarayı Tren İstasyonu arasında yer alan köprü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının kesintisiz sürmesini sağlıyor.

Her ay yaklaşık 700 yük ve yolcu treninin geçtiği köprü, Güney Kurtalan Ekspresi ile Van Gölü Ekspresi başta olmak üzere bölgedeki demir yolu taşımacılığına hizmet veriyor.

Cıvata kullanılmadan "perçinleme" yöntemiyle yapıldı

Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki 29 betonarme ayağın üzerine kurulu bulunan köprünün çelik taşıyıcı sistemi, cıvata yerine perçinleme yöntemi kullanılarak birleştirildi.

Yapımında 11 bin 327 ton demir, 1100 ton çelik ile 119 bin 320 metreküp beton kullanılan köprünün temelinde ise 70 santimetre çapında 420 kaya ankrajı yer alıyor.

Deprem izolatörleriyle güçlendirildi

Deprem riski göz önünde bulundurularak tasarlanan köprüde, taşıyıcı ayakların altında deprem izolatörleri bulunuyor.

Yaklaşık 40 yıl önce kullanılan bu sistem sayesinde köprünün, meydana gelebilecek sarsıntılarda yapısal güvenliğini koruyarak hizmet vermeye devam etmesi hedefleniyor.

Gün batımında kartpostallık manzara

Gün batımıyla birlikte köprüden geçen yolcu ve yük treni, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, gün batımında ortaya çıkan kızıl gökyüzüyle birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.

Köprüden geçen yük ve yolcu trenleri, Karakaya Baraj Gölü'nün üzerinde uzanan "çelik gerdanlık"la görsel şölen sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karakaya Barajı'ndaki Fırat Demir Yolu Köprüsü - Son Dakika

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