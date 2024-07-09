Karaman'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Karaman'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde bunun bir adrese düzenlenen operasyonda kasten adam öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.