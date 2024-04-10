Karaman\'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, emniyet ve jandarma kontrol noktaları ile polis merkezlerini ziyaret etti.
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