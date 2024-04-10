Karaman\'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Samsun'da 8 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, iki araç çarpıştı ve araç sürücüsü ile yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.