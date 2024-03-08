Karaman'da kadınlardan İsrail'e 'bebek kefenli' protesto
KARAMAN - Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için bebek kefenli eylem yaptı.
STK Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan mescidin önünde bir araya geldi. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yazılı açıklamayı okuyan Kezban Gültekin, "Bugün 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü. Bugün işgal altındaki Filistin topraklarında, Gazze'de, kadınlar çocuklarıyla beraber, acımasızca katledilmekte, savunmasız kadınların ve çocukların üstüne dünyanın en yıkıcı ve öldürücü bombaları atılmakta. Dünya kadın örgütleri bu vahşeti hiçbir zaman görmedi ya da sadece kaygı duyduklarını belirten bir kınama yayınladı. Bugün yine kadın hakları konusunda büyük nutuklar atılacak ama Filistinli kadınlar ölmeye devam edecek. Biz böyle bir kadın hakları gününü tanımıyoruz ve kutlamıyoruz. Filistinli kadınlar ve çocuklar ölürken ve bütün dünya bunu seyrederken kimse bize kadın haklarından, insan haklarından bahsetmesin. Kalbi Filistin için atan, yüreği Gazze'de çarpan, Filistinli kadınların, Filistinli annelerin ve çocukların acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar, biz aylardır bir büyük soykırıma uğrayan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Bomba seslerinden tir tir titreyen çocuklar için, Gazzeli kadınlar için, anneler için buradayız. Vurulan, yıkılan insanlık için buradayız. Acımasız, vicdansız ve duyarsız insanlar için ve insan hakları, kadın hakları örgütlerinin duyarsızlıkları için buradayız. Mazlumlar ve masumlar için buradayız. Şehitlerimiz için buradayız. Çaresiz gözü yaşlı analar ve kadınlar için buradayız. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Kana doymayan, işgalci, katil, terörist, siyonist İsrail'i lanetlemek; mazlum Filistinli kadınların ve çocukların haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun, Gazze'ye selam olsun."
Yapılan basın açıklamasının ardından, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" mescidin önüne bırakıldı.
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
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