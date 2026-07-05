Karaman'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. (20) idaresindeki 42 V 7886 plakalı otomobil, Karaman- Mersin kara yolunun 30. kilometresinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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