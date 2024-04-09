Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

Karaman\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

09.04.2024 15:48
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Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Garnizon ve Polis Şehitliği'ndeki ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyarete, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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