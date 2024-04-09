Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Garnizon ve Polis Şehitliği'ndeki ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Ziyarete, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.
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Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.