Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman\'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Tutuklu sanık E.K'nin katıldığı duruşmada, savunmasını tekrarlayarak beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

10.05.2024 12:19
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 21 sanığın katılmadığı duruşmada, E.K'nin ve bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık E.K, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Maktul R.E'yi kendisinin öldürmediğini öne süren sanık, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. kurtarılamamıştı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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