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Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman'da yaşanan olayda, Y.D. isimli genç, davalık olduğu M.A.Ş. ve A.D. tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman\'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:14
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KARAMAN'da Y.D. (16), sokak ortasında davalık olduğu M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Elma Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D., aralarındaki kavga nedeniyle davalık olan ve mahkemesi devam eden M.A.Ş ve A.D. ile karşılaştı. Çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bacaklarından 4 bıçak darbesi alan Y.D., yaralandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.D.'yi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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