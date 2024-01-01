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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşında görevi başındaki ekipleri ziyaret etti - Son Dakika
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşında görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşında polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Sarıibrahim, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servisinde yatan hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinde Türkiye'nin yeni yılına girilmesinin önemini vurgulayan Sarıibrahim, güven ve huzur ortamının sağlanması için tüm çabayı sarf edeceklerini belirtti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşında görevi başındaki ekipleri ziyaret etti
01.01.2024 - 01:23,
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile huzurevini ziyaret etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Sarıibrahim, çocuk servisinde yatan hastaların durumları hakkında bilgi aldı, iyi dileklerini iletti.

Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Türkiye yüzyılının ilk yılına girilmesinin önemini vurgulayan Sarıibrahim, güven ve huzur ortamının sağlanması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini belirterek, "Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere belediye, sağlık teşkilatı ve bütün kamu görevlilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Huzurlu, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıibrahim, daha sonra huzuruevi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yeşildere Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı, Karaman- Konya yolundaki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Ziyarete, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Hakkı Yücel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan da katıldı.

Kaynak: AA
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