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KARAMOLLAOĞLU, HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE GELDİ - Son Dakika
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KARAMOLLAOĞLU, HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi.

12.12.2023 - 14:36,  Güncelleme: 18:19
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Saadet Partili Bitmez, Meclis'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı (3)

'DURUMU KRİTİK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis kürsüsünde fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez'in durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de hastane başhekiminden bilgi alarak, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Tunç, Dönmez'in durumunun kritik olduğunu belirterek, "Başhekimimiz de gerekli bilgileri hem yakınlarına hem milletvekillerine aktardı. Dua ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Doktorların ifadesine göre; durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve tekrar aramıza döner. Bugün burada partisi ne olursa olsun; bütün milletvekillerimiz kenetlenmiş durumda. Vekilimizin tekrar sağlığına kavuşması için dua ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız da yakından ilgileniyor, başhekim ile irtibat halindeler" dedi. Abdullah Güler de Genel Kurul salonunda ilk müdahaleyi yapan doktor milletvekillerine teşekkür ederek, "Partimizden, İYİ Parti'den, CHP'den milletvekili doktor arkadaşlarımız ilk andan itibaren her türlü gerekli müdahaleyi Meclis Genel Kurulu'nda yaptı. Meclisimizin ambulansıyla beraber buraya en hızlı sürede getirildi" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU, HASAN BİTMEZ\'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ\'NE GELDİ
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel KARAMOLLAOĞLU, HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAMOLLAOĞLU, HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE GELDİ - Son Dakika
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