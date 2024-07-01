Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi

Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 17. Pita Teferiç Şenlikleri, Boşnak kültüründe önemli bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Şenlikte, halk dansları gösterileri, piknik etkinlikleri ve Boşnak böreği ikramı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Konuşmalarında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan yetkililer, savaşın acılarını bilen Boşnakların barışta da fedakar ve kucaklayıcı olduğunu belirtti.

01.07.2024 14:55
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Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi.

Boşnak kültüründe "teferiç" olarak adlandırılan şenlik ve benzeri etkinliklerle bir araya gelme geleneği, düzenlenen etkinlikle yaşatılıyor.

Valideköprü Mesire Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlik, Kocaeli Mehmet Ali Paşa Halkoyunları Spor Kulübü halk dansları ekibi ve Bosna Hersek'ten gelen Amanat Derneği gösterileriyle sürdü.

Balkan ezgileri eşliğinde piknik yapan vatandaşlara, Boşnak böreği "pita" ikram edildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği artırıcı her türlü faaliyetin toplumsal yapıyı güçlendirdiğine inandığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Yıldırım da Boşnakların yaşadığı topraklardan çeşitli vasıtalarla ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çekerek, zulmün, acının, kederin ne olduğunu çok iyi bildiklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Bizler savaşın içinde olduğumuzda cesur, fedakar ve acımasız oluruz. Savaşın dışında barışta da bir o kadar fedakar, kucaklayıcı ve verici oluruz. Bugün dünyada özellikle yanı başımızdaki zulmü çok iyi biliyoruz. Gazze'de yaşanan bu acıyı bütün bedenimizde hisseden bizler, buna sessiz kalanları da lanetliyoruz. Bu sessizliği bozmak üzere yaptığımız her organizasyonda bunun üzerine gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise ilçede yaşayan Boşnak hemşehrilerinin geleneklerini, kültürlerini her zaman yaşattığını ve sahip çıktığını anımsatarak, belediye olarak bu şenliklerin daha etkili olması için her zaman yardımcı olacaklarını kaydetti.

Boşnaklar olarak burada büyük topluluk ve eğlence tertiplediklerini aktaran Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda Boşnak katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika

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