Karamürsel\'de 1500. Yıl Sergisi Açıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hicri takvime göre Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 25 eserin yer aldığı sergi, temalı hat, tezhip ve ebrudan oluşuyor.

Karamürsel Belediyesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Seval Özdemir Şekerci, 26 Haziran 2025'te başlayan hicri 1447 yılının Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olduğunu anımsattı.

Bu sebeple hazırlanan sanat eserlerini sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Şekerci, "Sanatın estetiğini bu derin maneviyatla buluşturan kıymetli usta öğreticilerimize ve sabırla eserlerini üreten kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Handan Erbaş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.