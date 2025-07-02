Karamürsel'de Cinayet Davası Başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Maksut Beğtaş'ın silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Uğurcan B. (22) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, aleyhe beyanları kabul etmeyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Uğurcan B, olaydan 3 yıl önce babası Hakan B. ile maktul arasında muhtarlık ve arazi anlaşmazlığı yaşandığını, bir süre sonra durumu düzelttiklerini anlattı.

Ancak maktulün, başkaları aracılığıyla kendilerini tehdit ettiğini öne süren Uğurcan B, düzenlenen silahlı saldırıda yengesiyle babasının yaralandığını kaydetti.

Babasının bu olaydan 6 gün sonra hayatını kaybettiğini aktaran Uğurcan B, "Olayın üzüntüsünü atlatamadım, psikolojim bozuldu. Maksut ve ailesinin nerede yaşadığını araştırmaya başladım. Karamürsel'de yaşadıklarını öğrendim. Olay günü Karamürsel'e geldim. Araçla bir süre dolaştım, daha sonra kafeye oturdum. Bu esnada maktulü bankanın önünden geçerken gördüm ve peşinden gittim. Onu gördüğümde aklıma babamın vurulduğu an geldi, başka bir şey düşünemedim. Arka arkaya ateş ettim. Olay sonrasında koşarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Uğurcan B, yaşananlardan pişmanlık duymadığını sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Maksut Beğtaş (56), 6 Ocak'ta Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki ATM'den para çekeceği esnada yanına gelen Uğurcan B'nin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı Uğurcan B, polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, maktulü "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.