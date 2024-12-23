Karamürsel\'de Çocuklar İçin Kermes

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuklar yararına kermes düzenledi.

Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneğince 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar Alanı'nda Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar yararına yapılan kermeste hediyelik eşya ve giysiler satışa sunuldu.

Dernek başkanı Nursen Keskin, gazetecilere, kermesten elde edilecek gelirinin tamamının yuvada kalan çocukların ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, kermese katılıp ürünler alarak çocuklara destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Körfez'de 45 ton cam atığı ekonomiye kazandırıldı

Körfez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında bu yıl 45 ton cam atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşlar kullanmadıkları cam ürünlerini 55 noktaya yerleştirilen atık kumbaralarına atabiliyor.

Her ay ekiplerce boşaltılan kumbaralar, önce atık getirme merkezine ardından cam işleme fabrikasına gönderiliyor.

Çalışmayla cam atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.